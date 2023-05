Griekspoor legt opvallende ruzie met coach bij: 'Was in heetst van de strijd'

Tallon Griekspoor heeft de ruzie met zijn coach Kristof Vliegen bijgelegd. De Belg verliet zondag de baan na een woede-uitbarsting van zijn pupil tijdens diens eersterondepartij op Roland Garros.

"Wij hebben zondagavond een rustig gesprek gehad en alles is gewoon weer prima", zegt Vliegen maandagochtend. "Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal en het heeft geen gevolgen voor de toekomst. Een breuk is ook nooit een onderwerp van gesprek geweest, hoor."

"Het gebeurde in het heetst van de strijd. Ik voelde me al niet geweldig en als je naar de rankings kijkt, moet je deze negen van de tien keer winnen. Het is een Grand Slam, er staat extra druk op en je wil graag", zei Griekspoor, die in de aanloop naar Roland Garros kampte met enkelproblemen.