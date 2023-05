Griekspoor over opmerkelijk incident met coach in Parijs: 'Hij zal stiekem trots zijn'

Tallon Griekspoor kreeg het zondag tijdens zijn openingspartij op Roland Garros behoorlijk aan de stok met zijn coach Kristof Vliegen. De spanningen liepen zelfs dermate op dat de Belg besloot om nog voor het einde van de partij de baan te verlaten. "Maar ik heb wel een berichtje van hem, dus hij zal stiekem wel blij zijn."

Griekspoor bereikte zondag ten koste van de Spanjaard Pedro Martínez de tweede ronde, maar het liep niet de hele partij zoals gehoopt. "Vertrek lekker als je toch niks zegt", beet Griekspoor zijn coach toe in een mindere fase van de wedstrijd. Vliegen aarzelde niet, pakte zijn tas en verdween van baan 12.

"Ik heb geen idee waarnaartoe, want ik heb hem nog niet gezien", bekende Griekspoor op de persconferentie. "Maar dat gebeurt in het heetst van de strijd. Ik voelde me al niet geweldig en als je naar de rankings kijkt, dan moet je deze negen van de tien keer winnen."

Griekspoor verwacht dat de twee het zondagavond nog bijleggen. "Ik zal hem mijn excuses aanbieden en dan is het zand erover en gaan we gewoon weer door. Het is niet zo dat ik op zoek ga naar een nieuwe trainer hoor, absoluut niet. Hij zal er woensdag gewoon weer bij zijn, tenzij hij de auto heeft gepakt."

Vooral in het middelste gedeelte van de partij tegen Martínez had Griekspoor het moeilijk. Hij verloor de derde set zelfs met 0-6, maar toonde vervolgens veerkracht door de vierde (7-5) en vijfde (6-3) set te winnen. "Ik zag wel een compliment in groepsapp, dus hij zal stiekem toch wel blij zijn."

Met enkel kwakkelende Griekspoor voelt zich goed

Griekspoor kwakkelde in de aanloop naar Roland Garros met een enkelblessure, maar in de partij tegen Martínez leek het gewricht het vol te houden. "Tot nu toe heb ik geen reactie gehad en daar ben ik heel blij mee", reageerde de mondiale nummer 39.

De Nederlander gaf vanwege zijn gehavende enkel eerder deze week nog op tijdens het ATP-toernooi van Genève. Griekspoor deed naar eigen zeggen sindsdien een "versnelde rehab" om toch te kunnen deelnemen aan Roland Garros, wat betreft ondergrond zijn favoriete Grand Slam-toernooi.

"We hebben de enkel vier, vijf tot zes uur per dag behandeld en geen uur onbenut gelaten", vertelde Griekspoor in Parijs. "Twee keer per dag lag ik aan de apparaten en er zat extreem veel tijd in. Maar ik wilde Roland Garros per se halen."