Griekspoor houdt het fysiek vol en is na slijtageslag door op Roland Garros

Tallon Griekspoor heeft zondag na een slijtageslag de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlander, die in de aanloop naar het toernooi kwakkelde met enkelklachten, won op de openingsdag in vijf sets van de qualifier Pedro Martínez: 4-6, 6-2, 6-0, 5-7 en 3-6.

Griekspoor moest eerder deze week vanwege zijn enkelklachten nog opgegeven tijdens het ATP-toernooi van Genève, maar leek in Parijs tijdens de zenuwslopende partij tegen Martínez redelijk fit. Hij won de eerste set, maar maakte in de tweede set te veel fouten.

De verloren tweede set was een voorbode voor de dramatische derde set, die hij met 6-0 verloor. Vervolgens toonde Griekspoor veerkracht. Hij maakte minder onnodige fouten en bleef in de drie uur en veertig minuten durende partij fysiek overeind.

De zege in de zware partij lijkt voor Griekspoor de bevestiging dat zijn enkel hem niet te veel meer hindert, al is het afwachten hoe zijn enkel op de inspanning reageert. De Nederlander kwakkelt al langer met een gehavende rechterenkel vanwege een afgebroken stukje bot in zijn gewricht. Eerder zei Griekspoor dat hij een operatie wil uitstellen tot na het gravelseizoen.