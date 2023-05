Sabalenka met gemak langs Kostyuk in pikant duel op eerste dag Roland Garros

Aryna Sabalenka heeft zich zondag zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De winnares van de Australian Open rekende in een pikante ontmoeting af met Marta Kostyuk uit Oekraïne: 6-3 en 6-2.

Kostyuk weigert sinds de Russische inval in februari vorig jaar haar tegenstanders uit Rusland en Belarus, een bondgenoot van Rusland in de oorlog, een hand te geven. Dat deed ze zondag ook niet bij Sabalenka, die in de aanloop naar de eersterondepartij hiervoor begrip toonde.

Sabalenka toonde zich veel te sterk voor Kostyuk. De nummer 39 van de wereld kon simpelweg niet mee in de meeste rally's en noteerde zeker in de tweede set veel afzwaaiers.

De als tweede geplaatste Sabalenka stuit in de tweede ronde op haar landgenote Iryna Shymanovich (WTA-214) of de Hongaarse Panna Udvardy (WTA-97). Sabalenka kwam op Roland Garros nog nooit verder dan de derde ronde.

Arantxa Rus is de enige Nederlandse speelster in het vrouwentoernooi in Parijs. De nummer 113 van de wereld treft dinsdag in de eerste ronde de Oostenrijkse Julia Grabher (WTA-74).