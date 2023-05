Van de Zandschulp wil met 'immens ervaren' Groeneveld de wereldtop bestormen

Botic van de Zandschulp begint op Roland Garros voor het eerst met coach Sven Groeneveld aan zijn zijde aan een Grand Slam-toernooi. De oud-tennisser is uitermate geschikt om de Veenendaler naar de absolute top te leiden, denkt Davis Cup-captain Paul Haarhuis. "Maar uiteindelijk staat en valt het met de groei van Botic zelf."

Op 23 april kijkt Van de Zandschulp beteuterd hoe Holger Rune de hoofdprijs van het toernooi in München in ontvangst neemt. De nummer 31 van de wereldranglijst greep op het Duitse gravel opnieuw naast zijn eerste ATP-titel. Vorig jaar moest hij de finale tegen de Deen (ATP-6) staken wegens ademhalingsproblemen. Bij de laatste editie liet hij liefst vier matchpoints onbenut.

Haarhuis was in München interim-coach na de breuk van Van de Zandschulp met Peter Lucassen in februari. De voormalige dubbelspecialist voelde de pijn bij zijn 27-jarige pupil. "We hadden juist een heel goede week achter de rug", zegt Haarhuis in gesprek met NU.nl. "Botic had onder anderen toptienspeler Taylor Fritz verslagen. Als je in de finale dan vier matchballen mist, eindigt het toernooi met een heel zuur gevoel."

Direct na de eindstrijd sprak Haarhuis zijn verbazing uit over het optreden van Rune, die bekendstaat om zijn gevoel voor drama op de baan. Het toptalent liet zich behandelen aan zowel zijn schouder als enkel, maar leek geen enkele last te ondervinden. Een maand later ziet Haarhuis het vooral als een belangrijke ervaring voor Van de Zandschulp in aanloop naar Roland Garros.

"Rune haalde allerlei trucjes uit om Botic uit zijn ritme te halen. Om de wedstrijd te doen kantelen. Dat is natuurlijk toegestaan. Het enige wat je daarvan moet meenemen, is daarmee leren om te gaan. Je moet het niet weer laten gebeuren. De eerste 24 uur na die finale was Botic er natuurlijk goed ziek van. Maar daarna moet je door en de goede dingen meenemen."

Paul Haarhuis coacht Botic van de Zandschulp tijdens de kwalificaties voor de Davis Cup Finals (2022). Foto: ANP

'Botic hoeft niet te twijfelen aan Groeneveld'

Groeneveld moet Van de Zandschulp het laatste zetje geven. De lijst van wereldtoppers met wie de 57-jarige coach samenwerkte is omvangrijk. Grote namen als Roger Federer, Andy Murray, Mary Pierce, Monica Seles, Maria Sharapova, Ana Ivanovic en Esther Vergeer luisterden naar de adviezen van de geboren Haarlemmer, die zelf niet verder kwam dan plaats 826 op de wereldranglijst.

Groeneveld zal naast speltechnische elementen ook schaven aan de mentale weerbaarheid van Van de Zandschulp. De kopman van het Nederlandse tennis wacht sinds het dramatische verlies tegen Rune op een zege in het enkelspel. Bij de Masters-toernooien van Madrid en Rome werd hij direct uitgeschakeld door de Rus Aslan Karatsev (ATP-62) en de Serviër Laslo Djere (ATP-57). Wel haalde hij in Rome met Robin Haase de finale van het dubbelspel, waarin een Pools duo te sterk was.

Haarhuis denkt dat de "immense ervaring" van Groeneveld een doorslaggevende rol kan spelen. "Botic hoeft niet aan de kwaliteiten van Groeneveld te twijfelen. Het is als speler prettig als je weet dat jouw coach al in de top heeft gewerkt, een niveau waar jij graag naartoe wil. Ze kunnen een heel goede combinatie vormen."

Maria Sharapova poseert met Sven Groeneveld na het winnen van Roland Garros (2014). Foto: Getty Images

Van de Zandschulp mogelijk snel tegen topper Ruud

Op Roland Garros moeten de eerste contouren van de samenwerking zichtbaar worden op het allerhoogste podium. Het is het tweede jaar op rij dat Van de Zandschulp een geplaatste status heeft. Bij zijn laatste deelname in Parijs strandde hij in de derde ronde tegen veertienvoudig winnaar Rafael Nadal. De Spaanse tennislegende ontbreekt ditmaal vanwege een slepende heupblessure.

Van de Zandschulp begint maandag zijn toernooi tegen de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante (ATP-153). In de derde ronde wacht mogelijk een partij tegen Casper Ruud (ATP-4), de verliezend finalist van vorig jaar. Van de Zandschulp won drie van de vijf eerdere confrontaties met het uithangbord van het Noorse tennis.