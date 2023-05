Belarussische tennisster Sabalenka snapt dat Oekraïense haar geen hand geeft

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka heeft er deels begrip voor dat haar Oekraïense opponent Marta Kostyuk haar geen hand wil geven op Roland Garros. Belarus is een Russische bondgenoot in de oorlog tegen Oekraïne.

Kostyuk weigert sinds de Russische inval in februari vorig jaar haar tegenstanders uit Rusland en Belarus een hand te geven. Dat is bij tennis gebruikelijk voor en na afloop van de partij. "We zijn momenteel in oorlog", verklaarde ze in maart, toen ze haar Russische opponent Anastasia Potapova in Miami negeerde.

Zondag volgt een nieuwe pikante ontmoeting voor Kustyuk, want dan is de Belarussische Sabalenka haar tegenstander. En dus werd titelfavoriet Sabalenka voorafgaand aan het toernooi bestookt met vragen over dit standpunt van haar Oekraïense tegenstander.

"Als ik de oorlog kon stoppen, zou ik het doen. Maar helaas ligt dat niet in mijn handen", zei de nummer twee van de wereld vrijdag op een drukbezochte persconferentie. "Ik begrijp het deels wel. Ik kan kan me voorstellen dat ze veel over zich heen krijgt uit haar thuisland als ze Russen en Belarussen de hand schudt."

"Maar tegelijkertijd vind ik dat sport en politiek gescheiden moeten zijn. Wij zijn maar atletes. Maar als ze mij haat... Oké, ik kan er niks tegen doen. En als ze zich goed voelt door mij geen hand te geven, ben ik blij voor haar. Ik wil mijn energie niet verspillen aan dit soort dingen."

Marta Kostyuk schudt geen handen met Russische en Belarussische tennissters. Foto: Getty Images

Russen en Belarussen overal weer welkom

Tennissers uit Rusland en Belarus zijn dit jaar 'gewoon' welkom bij alle Grand Slam-toernooien. Vorig jaar boycotte Wimbledon als enige Grand Slam-toernooi spelers uit de twee landen. Op die boycot kwam veel kritiek. Wimbledon draaide vervolgens bij: Russische en Belarussische tennissers mogen dit jaar onder de neutrale vlag in Londen deelnemen.

Sabalenka won eerder dit jaar Australian Open, waarmee de 25-jarige tennisster eindelijk haar eerste Grand Slam-titel won. Daardoor geldt ze in het versnipperde vrouwencircuit gelijk als één van de favorieten voor de eindzege op Roland Garros.

Op haar persconferentie zei Sabalenka dat haar eerste titel de druk niet verlichtte. "Ik dacht dat het makkelijker zou worden, maar dat is niet het geval. Ik moet nog steeds mijn beste tennis laten zien. Iedereen zal me willen verslaan."