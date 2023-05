Arantxa Rus als derde Nederlandse deelnemer naar hoofdtoernooi Roland Garros

Arantxa Rus heeft vrijdag het hoofdtoernooi van Roland Garros bereikt. De Nederlandse was in de laatste kwalificatieronde te sterk voor de Japanse Moyuka Uchijima: 6-3 en 7-6 (4). Het wordt de negende deelname van Rus aan het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 32-jarige Rus begon slecht en gaf meteen haar servicebeurt weg, maar herstelde de schade met twee breaks. In de tweede set op 5-4 serveerde Rus voor de wedstrijd, maar Uchijima trok de stand gelijk. In de tiebreak maakte de Westlandse het alsnog af.

Rus greep in april als nummer 107 van de wereldranglijst net naast een directe plek in het hoofdschema van Roland Garros. Ze was vorig jaar wel geplaatst, maar verloor in de eerste ronde van Elena Rybakina uit Kazachstan. Rus behaalde in 2012 de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat op een Grand Slam.

Rus is de enige speler uit Nederland die zich via de kwalificaties heeft weten te plaatsen. Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Jelle Sels, Gijs Brouwer en Jesper de Jong werden eerder deze week uitgeschakeld.