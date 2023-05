Van de Zandschulp en Griekspoor treffen qualifier in eerste ronde Roland Garros

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nemen het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen een qualifier, zo heeft de loting donderdag uitgewezen. Welke tennissers dat zijn, is nog niet duidelijk.

Arantxa Rus en Jesper de Jong maken ook nog kans op een plek in het hoofdtoernooi van Parijs. Beide Nederlanders zijn in het kwalificatietoernooi nog één zege verwijderd van deelname aan het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar, dat zondag begint.

Van de Zandschulp (ATP-30) is als 25e geplaatst is Parijs, waardoor hij in de eerste twee ronden geen geplaatste speler kan treffen. In de derde ronde wacht mogelijk een duel met Casper Ruud (ATP-4), de verliezend finalist van 2022. Hij verloor toen van Rafael Nadal, die dit jaar ontbreekt door een blessure.