Zoon Richard Krajicek krijgt wildcard voor kwalificaties grastoernooi Rosmalen

Alec Deckers heeft een wildcard gekregen voor de kwalificaties van de Libéma Open. De zoon van oud-winnaar Richard Krajicek wordt na zijn vader en zijn tante Michaëlla Krajicek het derde lid van de familie dat aan het grastoernooi in Rosmalen deelneemt.

De 23-jarige Deckers is de mondiale nummer 599. Hij speelde nog nooit een wedstrijd in het hoofdschema van een ATP-toernooi. Zijn hoogste ranking ooit is de 544e positie. Om het hoofdtoernooi in Rosmalen te bereiken, moet hij in het weekend van 10 en 11 juni twee kwalificatiewedstrijden winnen.