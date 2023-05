Tennissters loten 'uit' tegen Oekraïne voor play-offs Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters spelen in november tegen Oekraïne in de play-offs van de Billie Jean King Cup, heeft de loting woensdag uitgewezen. Inzet is promotie naar de wereldgroep. De locatie van de ontmoeting moet nog worden bepaald.

"Het is een heel pittige loting, want Oekraïne heeft vier speelsters in de top honderd", zegt Tamaëla. "We zullen met ons sterkste team moeten aantreden en er vol voor moeten gaan. Het wordt een moeilijke klus, maar we gaan de uitdaging aan."



De blikvanger van het Oekraïense vrouwentennis is momenteel de 25-jarige Anhelina Kalinina. Ze stond zondag nog in de finale van het prestigieuze WTA-toernooi van Rome, waar ze in tranen opgaf vanwege een beenblessure. Kalinina bezet de 25e positie op de wereldranglijst.