Griekspoor keert na blessure terug met moeizame zege in Genève

Tallon Griekspoor heeft zich dinsdag met moeite geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Genève. De nummer 39 van de wereld, die na een enkelblessure zijn rentree maakte, won in twee sets van de Italiaanse qualifier Stefano Travaglia: 7-5, 7-6 (3).

De nummer twee van Nederland meldde zich twee weken geleden geblesseerd af voor het Masters-toernooi van Rome. De 26-jarige Griekspoor liep een enkelblessure op in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Madrid.

Op het graveltoernooi in Genève, dat geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, had Griekspoor moeite met het spel van de Italiaanse nummer 282 van de wereld. Bij een 5-4-voorsprong verzuimde de Nederlander de eerste set binnen te slepen, bij een 6-5-stand was het wel raak.