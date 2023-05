Hartono uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde Roland Garros

Arianne Hartono heeft dinsdag niet kunnen verrassen in de eerste kwalificatieronde van Roland Garros. Op het Parijse gravel verloor de Nederlandse nummer 224 van de wereld in drie sets van de Tsjechische tiener Sára Bejlek: 7-6 (2), 4-6 en 4-6.

Hartono kwam in Parijs nooit verder dan de eerste kwalificatieronde. De Nederlandse tennisster, die jarenlang tenniste en studeerde in de VS, speelde in 2022 en 2023 wel op het hoofdtoernooi van de Australian Open. Maar ze werd beide keren in de eerste ronde uitgeschakeld.