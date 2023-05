Brouwer en Hartono snel klaar in kwalificatietoernooi Roland Garros

Arianne Hartono en Gijs Brouwer zijn dinsdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van Roland Garros. Op het Parijse gravel verloor Hartono (WTA-224) in drie sets van de Tsjechische tiener Sára Bejlek: 7-6 (2), 4-6 en 4-6. Brouwer verloor in twee sets van de Argentijn Juan Pablo Ficovich.

De 27-jarige Hartono werd door een afmelding op het laatste moment toegevoegd aan het kwalificatietoernooi. De geboren Groningse bleek na een sterke eerste set niet opgewassen tegen de pas zeventienjarige Bejlek (WTA-180). In een partij van maar liefst twee uur en zeventien minuten sloeg de Nederlandse 47 onnodige fouten, tegenover 27 missers van Bejlek.

Hartono kwam in Parijs nooit verder dan de eerste kwalificatieronde. De Nederlandse tennisster, die jarenlang tenniste en studeerde in de VS, speelde in 2022 en 2023 wel op het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze werd beide keren in de eerste ronde uitgeschakeld.

De eveneens 27-jarige Brouwer verloor met 6-4 en 6-3 van Pablo Ficovich, de nummer 223 van de wereld. Na ongeveer een uur en een kwartier moest de Nederlandse nummer 138 zijn meerdere erkennen in de één jaar oudere Argentijn. Brouwer, die geboren is in het Amerikaanse Houston, nam één keer eerder deel aan een Grand Slam-toernooi. Hij bereikte in 2022 de tweede ronde van de US Open.