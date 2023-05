Djokovic moet naast Alcaraz ook Medvedev boven zich dulden op ATP-lijst

Novak Djokovic is van de eerste naar de derde plek op de ATP-ranglijst gezakt. Niet alleen Carlos Alcaraz, maar ook Daniil Medvedev staat na het Masters-toernooi van Rome boven de 36-jarige Serviër.

Met een nederlaag in de derde ronde stelde Alcaraz teleur in de Italiaanse hoofdstad. De Spanjaard verruilt alsnog de tweede voor de eerste plek op de ranglijst, doordat hij vorig jaar niet meedeed in Rome en dus geen punten te verdedigen had.

Medvedev rekende zondag in de finale van het graveltoernooi af met Holger Rune en wipt ook over Djokovic heen. De Serviër moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Rune. De top vijf bestaat verder uit Casper Ruud en Stéfanos Tsitsipás.

Botic van de Zandschulp blijft na zijn uitschakeling in de tweede ronde in Rome op de dertigste plek staan. Tallon Griekspoor levert drie plekken in, nadat hij zich wegens een enkelblessure had afgemeld voor het graveltoernooi. Griekspoor staat nu 39e.

Top vijf ATP-ranglijst: 1. Carlos Alcaraz (Spa) - 6.815

2. Daniil Medvedev (Rus) - 6.330

3. Novak Djokovic (Ser) - 5.955

4. Casper Ruud (Noo) - 4.915

5. Stéfanos Tsitsipás (Gri) - 4.775

Swiatek blijft WTA-ranglijst aanvoeren, Rus 113e

In de top tien bij de vrouwen boekt Elena Rybakina uit Kazachstan terreinwinst. Zij stijgt na het winnen van het WTA-toernooi van Rome van de zesde naar de vierde plek. Ze passeert de Française Caroline Garcia en Coco Gauff uit de Verenigde Staten.

De Poolse Iga Swiatek, die geblesseerd opgaf in Rome, handhaaft zich op de eerste plaats. Aryna Sabalenka uit Belarus en de Amerikaanse Jessica Pegula staan op de tweede en derde plek.

Arantxa Rus is op plek 113 de beste Nederlandse. De 32-jarige Rus doet deze week mee aan het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Het hoofdtoernooi in Parijs, waarvoor Van de Zandschulp en Griekspoor rechtstreeks zijn geplaatst, begint zondag.