Medvedev wint in Rome ten koste van Rune eerste graveltoernooi uit carrière

Daniil Medvedev heeft zondag in de finale van het Masters-toernooi van Rome in twee sets gewonnen van de Deen Holger Rune: 7-5 en 7-5. Het is de eerste keer dat de Rus een graveltoernooi op zijn naam schrijft.

De finale begon vanwege regenval ruim een uur later dan gepland. In de eerste set ging het vervolgens lang gelijk op. De twintigjarige Rune kreeg twee breakkansen, maar benutte deze niet. Zijn Russische opponent deed dat bij een stand van 5-6 in games wel en pakte zo de eerste set.

De 27-jarige Medvedev kon deze lijn niet doorzetten en verloor in de tweede set direct zijn opslagbeurt. Rune kon vervolgens uitlopen, maar werd teruggebroken door de nummer drie van de wereld. Rune kreeg na een break nog de kans de set uit te serveren, maar Medvedev kwam terug en pakte bij zijn tweede wedstrijdpunt de titel.

Medvedev schreef in zijn carrière twintig toernooien op zijn naam. Voor zondag was slechts één daarvan niet op hardcourt: het grastoernooi van Mallorca. Hij voegt daar een week voor de start van Roland Garros (28 mei) zijn eerste graveltitel aan toe.

In de weg naar de finale rekende Rune onder andere af met Casper Ruud (ATP-4) en titelverdediger Novak Djokovic (ATP-1). Medvedev was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Alexander Zverev (ATP-22) en Stéfanos Tsitsipás (ATP-5).