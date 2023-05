Murray laat Roland Garros opnieuw schieten en focust zich op Wimbledon

Andy Murray doet volgende week niet mee aan Roland Garros. De verliezend finalist van 2016 laat het Grand Slam-toernooi schieten om zich volledig op het grasseizoen te kunnen focussen.

De 36-jarige Murray schittert vaker door afwezigheid op Roland Garros. De Schot deed in 2020 voor het laatst mee en strandde toen kansloos in de eerste ronde. Hij maakte dat jaar juist zijn rentree in Parijs na drie jaar afwezigheid.

Aanvankelijk zinspeelde Murray in gesprek met The Guardian wel op deelname aan Roland Garros, omdat hij in de herfst van zijn carrière niet veel kansen meer zal krijgen. Aan de andere kant benadrukte Murray dat hij prioriteiten moet stellen en simpelweg meer kans maakt om op Wimbledon ver te komen. Dat toernooi won hij twee keer.

Gravel is de minst favoriete ondergrond van Murray. In de aanloop naar Roland Garros werd hij op de graveltoernooien in Monte Carlo, Madrid en Bordeaux direct uitgeschakeld. Murray won begin deze maand wel een challenger in Frankrijk.

Andy Murray na zijn verloren finale tegen Novak Djokovic op Roland Garros in 2016. Foto: Getty Images

Murray deed elf keer mee aan Roland Garros

In totaal deed Murray elf keer mee aan Roland Garros. De drievoudig Grand Slam-winnaar haalde alleen in 2016 de finale en moest het daarin afleggen tegen Novak Djokovic. In 2011, 2014, 2015 en 2017 waren de halve finales het eindstation.

Op de andere Grand Slam-toernooien was Murray succesvoller. Naast zijn twee Wimbledon-titels (2013 en 2016) schreef de voormalige nummer één van de wereld in 2012 de US Open op zijn naam. Ook haalde Murray vijf keer de finale van de Australian Open, al won hij het Grand Slam-toernooi in Melbourne nooit.