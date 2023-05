Rybakina ziet drie van haar zes tegenstanders opgeven en pakt titel in Rome

Elena Rybakina heeft zaterdagavond door weer een opgave het WTA-toernooi van Rome op haar naam geschreven. De in Rusland geboren Kazachse zag de Oekraïense Anhelina Kalinina aan het begin van de tweede set de handdoek in de ring gooien: 6-4 en 1-0.

Rybakina kende een valse start van haar finale door direct haar eerste servicegame te verliezen. Toch had de nummer zes van de wereld het betere van het spel op het Italiaanse gravel. Ze plaatste een break op 2-3 en nog eens op 5-4, waardoor ze de eerste set pakte. Rybakina liet die set zelfs nog zeven breakpoints onbenut.

Het tweede bedrijf was niet van lange duur. Na de eerste game liet Kalinina haar coach op de baan komen en niet veel later gaf ze in tranen op. De 26-jarige Oekraïense, die haar eerste WTA-titel hoopte te veroveren, had last van haar linkerbeen.

Het was al de derde keer dit toernooi dat Rybakina haar tegenstander tijdens de wedstrijd op zag geven. Ook de Russin Anna Kalinskaya (derde ronde) en de mondiale nummer één Iga Swiatek (kwartfinale) speelden de partij door blessures niet uit. Swiatek was overigens de enige speelster in Rome die een set van Rybakina af wist te snoepen.

Rybakina veroverde in Rome haar tweede titel van dit jaar. De Wimbledon-winnares van vorig jaar schreef dit voorjaar al het prestigieuze toernooi van Indian Wells op haar naam. Ze haalde daarnaast de finale van de Australian Open en de eindstrijd van het sterk bezette hardcourttoernooi in Miami.

Het toernooi in Rome was de laatste serieuze test voor Roland Garros. Het enige Grand Slam-toernooi op gravel begint over een week. Rybakina kwam nooit verder dan de kwartfinales in Parijs (2021). De mannenfinale in Rome gaat zondag vanaf 16.00 uur tussen de Deen Holger Rune en de Rus Daniil Medvedev.