Tweede dopingzaak gestart tegen Halep om afwijkingen in biologisch paspoort

Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) is een tweede dopingzaak begonnen tegen Simona Halep. Bij de voormalig nummer één van de wereld zijn ook afwijkende waarden in haar biologisch paspoort vastgesteld.

"De nieuwe dopingzaak staat los van de eerste", zegt directeur Nicole Sapstead van het ITIA vrijdag. "We begrijpen dat deze aankondiging een toch al spraakmakend dossier nog ingewikkelder maakt."

"Uiteraard is er veel mediabelangstelling voor deze zaak, maar het zou ongepast zijn om specifieke details vrij te geven voordat het proces afgerond is. We blijven samenwerken met het onafhankelijk sporttribunaal en de vertegenwoordigers van mevrouw Halep om dit zo snel mogelijk af te ronden."