Recordwinnaar Nadal mist Roland Garros door slepende blessure, stopt eind 2024

Rafael Nadal moet Roland Garros komende week noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De veertienvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi in Parijs is niet op tijd hersteld van een slepende heupblessure, meldde hij donderdag. Hij zal eind 2024 een punt achter zijn loopbaan zetten.

De 36-jarige Nadal raakte in januari tijdens de Australian Open geblesseerd aan zijn heup en kwam sindsdien niet meer in actie. De afgelopen weken moest hij zich al afmelden voor de graveltoernooien in Barcelona, Madrid en Rome.

Voor Nadal is zijn eerste afwezigheid op Roland Garros sinds 2004 een zware domper. De Spanjaard is een legende op het gravel van Parijs. Met veertien titels is hij recordhouder in de Franse hoofdstad. Alleen in 2009, 2015, 2016 en 2021 won hij het toernooi niet. Ook vorig jaar was Nadal oppermachtig op Roland Garros. Het is tot dusver ook zijn laatste toernooizege.