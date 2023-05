Recordwinnaar Nadal mist Roland Garros door blessure en gaat in 2024 stoppen

Rafael Nadal moet Roland Garros komende week noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De veertienvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi in Parijs is niet op tijd hersteld van een slepende heupblessure en last een pauze in, meldt hij donderdag. Hij zal eind 2024 een punt achter zijn loopbaan zetten.

"De blessure heeft zich niet ontwikkeld zoals we hadden gewild", zei Nadal op een persconferentie bij de Rafa Nadal Academy op Mallorca. "Het wordt voor mij onmogelijk om Roland Garros te spelen. Ik ben niet van plan om de komende maanden te gaan spelen."

De 36-jarige Nadal raakte in januari tijdens de Australian Open geblesseerd aan zijn heup en kwam sindsdien niet meer in actie. De afgelopen weken moest de 22-voudig Grand Slam-winnaar zich al afmelden voor de graveltoernooien in Barcelona, Madrid en Rome.

Voor Nadal is zijn eerste afwezigheid op Roland Garros sinds 2004 een zware domper. De Spanjaard is een legende op het gravel van Parijs. Met veertien titels is hij recordhouder in de Franse hoofdstad. Alleen in 2009, 2015, 2016 en 2021 won hij het toernooi niet. Ook vorig jaar was Nadal oppermachtig op Roland Garros. Het is tot dusver ook zijn laatste toernooizege.

Nadal verloor op de Australian Open in de tweede ronde van Mackenzie McDonald. Na afloop werd duidelijk dat hij een heupblessure had. Aanvankelijk zou de tennislegende zo'n zes tot acht weken uitgeschakeld zijn, maar inmiddels staat hij al zeventien weken buitenspel.

Rafael Nadal won vorig jaar voor de veertiende keer in de geschiedenis Roland Garros. Foto: Getty Images

Nadal stopt eind volgend jaar met tennissen

Nadal kondigde op de persconferentie ook aan dat hij eind volgend jaar zal stoppen. "Het zijn op persoonlijk vlak moeilijke jaren geweest. De overwinningen hebben dat gemaskeerd. Als je niet gelukkig bent als tennisser, heeft dat ook invloed op je persoonlijke leven."

"Op dit moment ben ik niet goed genoeg voor het niveau dat ik nastreef. Dat maakt me verdrietig, het is een verloren seizoen geweest. Ik wil doorvechten, maar je moet ook naar de toekomst kijken. Je kunt niet steeds meer van je lichaam eisen. Mijn hoofd wil dat nog wel, maar mijn lichaam heeft me verteld dat het niet meer kan."

Nadal weet nog niet wanneer hij op de tennisbaan terugkeert. Hij last voorlopig een pauze in en zal ook niet gaan trainen. "Ik moet mentaal en fysiek klaar zijn voor een terugkeer. Ik kan er daarom geen datum op plakken."