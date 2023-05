Swiatek geeft anderhalve week voor Roland Garros geblesseerd op in Rome

Delen via E-mail

Iga Swiatek heeft anderhalve week voor de start van Roland Garros geblesseerd moeten opgeven in haar kwartfinalepartij tegen Elena Rybakina op het WTA-toernooi van Rome. De nummer één van de wereld gaf er woensdagavond bij een stand van 2-2 in de derde set de brui aan.

Swiatek nam een medische time-out nadat Rybakina de tweede set via de tiebreak had gewonnen. Met een ingepakt been verscheen de Poolse weer op de baan.