Arantxa Rus slaat Rosmalen opnieuw over, vier toptwintigspeelsters wél aanwezig

Arantxa Rus doet ook dit jaar niet mee aan het WTA-grastoernooi Libéma Open in Rosmalen. De Nederlandse nummer 107 van de wereld geeft de voorkeur aan een ander toernooi. Vier speelsters uit de top twintig hebben wel hun deelname toegezegd.

Het is de tweede keer op rij dat Rus niet meedoet in Rosmalen. Vorig jaar gaf ze de voorkeur aan een extra graveltoernooi. In 2019 was Rus voor het laatst van de partij op het Libéma Open. Ze verloor toen in de tweede ronde van de latere finalist Kiki Bertens. De edities van 2020 en 2021 werden geschrapt vanwege de coronapandemie.