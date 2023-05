Boze Djokovic beticht Norrie van onsportief gedrag na smash op lichaam

Novak Djokovic is dinsdag niet te spreken over het "onsportieve gedrag" van Cameron Norrie tijdens de achtste finales van het Masters-toernooi in Rome. De Servische topspeler werd in de tweede set onnodig op de kuit geraakt door een smash van zijn tegenstander.

Djokovic had het punt in de tweede set al opgegeven toen Norrie hem raakte met een harde uithaal. De 22-voudig Grand Slam-winnaar keek vervolgens boos achterom. Norrie verontschuldigde zich, maar daar leek zijn opponent geen boodschap aan te hebben.

Djokovic (ATP-1) zocht even later contact met Norrie (ATP-13), maar de Brit ontweek interactie. Djokovic gunde zijn tegenstander daarna geen blik meer waardig, ook niet bij het handen schudden aan het einde van de partij. De wereldtopper won uiteindelijk eenvoudig met 6-3 en 6-4.

"Ik heb de herhaling van dat moment nog niet teruggezien", zei Djokovic na afloop op de persconferentie. "Misschien deed hij het niet expres. Ik weet niet of hij me zag of niet. Maar eigenlijk kan je altijd wel in een ooghoek zien waar je tegenstander op de baan staat."

Djokovic: 'Zulk gedrag tolereer ik niet'

Djokovic vond dat Norrie op meerdere momenten gedurende de partij onsportief gedrag vertoonde. "Vanaf het begin deed hij dingen die officieel zijn toegestaan. Hij nam een medische time-out. Hij mag een speler raken. Hij mag steeds 'kom op' recht in je gezicht zeggen bij praktisch ieder punt."

"Het mag zeker, maar alle spelers zijn eigenlijk van mening dat dit absoluut geen fair play is", vervolgde Djokovic. "Dit is niet hoe we met elkaar omgaan. Buiten de baan is het een heel aardige vent, dus ik begrijp dit gedrag eerlijk gezegd niet zo goed."

"Hij bracht vuur in de wedstrijd en ik heb daarop gereageerd. Maar zulk gedrag tolereer ik niet. Ik zal er altijd iets van zeggen. Maar wat er op de baan gebeurt, blijft op de baan. En nu door naar de volgende wedstrijd."