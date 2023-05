Djokovic plaatst zich in aanloop naar Roland Garros voor kwartfinales in Rome

Novak Djokovic is dinsdag doorgedrongen tot de kwartfinales van het Masters-toernooi van Rome. De nummer één van de wereld was een maatje te groot voor Cameron Norrie, die met 6-3 en 6-4 moest buigen.

Djokovic had in de openingsset aan een break genoeg en ging in de tweede set twee keer door de opslag van zijn Britse tegenstander. Zelf verloor hij toen één keer zijn service. In die tweede was Djokovic was geïrriteerd nadat Norrie een bal hard op de enkel van de Serviër sloeg.

Met de nieuwe overwinning beleeft de 35-jarige Djokovic vooralsnog een prima rentree in Rome. In de vorige twee rondes was hij de Argentijn Tomás Martín Etcheverry en Grigor Dimitrov de baas.

Djokovic speelt in Italië zijn eerste gravelpartijen sinds hij het Masters-toernooi van Madrid liet schieten. Eerder dit gravelseizoen strandde hij vroeg in Monte Carlo (derde ronde) en het Bosnische Banja Luka (kwartfinales).

In de strijd om een plek bij de laatste vier in Rome staat Djokovic tegenover Holger Rune (ATP-7) of de Australiër Alexei Popyrin, wiens naam we terugvinden op de 77e plaats van de wereldranglijst.