Alcaraz lijdt tegen qualifier eerste nederlaag in gravelseizoen en is klaar in Rome

Carlos Alcaraz is maandag al in de derde ronde van het Masters-toernooi in Rome uitgeschakeld. De Spanjaard, die vanaf volgende week maandag de nummer één van de wereld is, liet zich verrassen door qualifier Fábián Marozsán: 6-3 en 7-6 (4).

In de eerste set werd Alcaraz bij zijn tweede servicebeurt gebroken. De 23-jarige Marozsán, de nummer 135 van de wereld, bleef ook daarna sterk spelen en sleepte met een lovegame de eerste set binnen.

In het tweede bedrijf liep Marozsán bij een 3-3-stand voor het eerst een break achterstand op, maar die poetste hij een game later weg. De Hongaar maakte het in de tiebreak af op zijn eerste matchpoint. Hij sloeg liefst dertig winners, tegenover vijftien van Alcaraz.

Marozsán neemt het in de vierde ronde op tegen de Kroaat Borna Coric, de nummer zestien van de wereld.

Voor Alcaraz was het zijn eerste nederlaag van het gravelseizoen. Hij won de afgelopen weken in eigen land de toernooien van Barcelona en Madrid. Alcaraz verzekerde zich eerder in Rome wel van de nummer 1-positie. Hij wisselt na het toernooi van plek met Novak Djokovic, die dinsdag in Rome in de vierde ronde tegen Cameron Norrie (ATP-13) speelt.