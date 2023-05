Alcaraz herovert eerste plek op wereldranglijst na zege in openingspartij Rome

Carlos Alcaraz is vanaf maandag weer de nummer één op de wereldranglijst. De Spanjaard verdringt Novak Djokovic van de koppositie en hoefde daarvoor zaterdag alleen maar in actie te komen bij het Masters-toernooi in Rome.

Alcaraz begon het graveltoernooi in Rome met vijf punten achterstand op Djokovic op de ATP-ranglijst. De US Open-winnaar hoefde, ongeacht de uitslag, alleen zijn openingspartij in de Italiaanse hoofdstad te spelen om de eerste plaats over te nemen.

Vorig jaar kwam Alcaraz niet in actie in Rome, waardoor hij dus geen punten heeft te verdedigen. Djokovic veroverde vorig jaar de titel in Italië en kan dus geen extra punten pakken. Door het heroveren van de eerste plek is Alcaraz op Roland Garros als eerste geplaatst.

De twintigjarige Alcaraz won zijn openingspartij in Rome vrij eenvoudig. De nummer twee van de plaatsingslijst besliste in de tweede ronde het Spaanse onderonsje met Albert Ramos-Viñolas (ATP-72) in zijn voordeel: 6-4 en 6-1. In de eerste ronde hoefde hij vanwege zijn geplaatste status niet in actie te komen.

Carlos Alcaraz wordt gefeliciteerd door zijn landgenoot Albert Ramos-Viñolas. Foto: Reuters

Alcaraz werd vorig jaar al jongste nummer één

Voor Alcaraz wordt het zijn derde periode aan de top van de wereldranglijst. Na zijn triomf op de US Open werd hij vorig jaar de jongste mondiale nummer één. In januari raakte de Spanjaard zijn eerste plaats weer kwijt, waarna hij door zijn titel in Indian Wells opnieuw de koppositie veroverde. Begin april werd Djokovic weer de nummer één, tot maandag dus.

Vorig weekend veroverde Alcaraz bij het Masters-toernooi in Madrid zijn vierde titel van het jaar. Eerder dit seizoen triomfeerde hij ook in Barcelona, Buenos Aires en dus in Indian Wells. Eerder deze week kreeg hij de Laureus Award in de categorie Doorbraak van het Jaar.