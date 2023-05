Djokovic komt valse start te boven en bereikt derde ronde bij rentree in Rome

Novak Djokovic heeft vrijdagavond bij zijn rentree op het Masters-toernooi in Rome de derde ronde bereikt. De Serviër rekende op het gravel in de Italiaanse hoofdstad af met de Argentijn Tomás Martín Etcheverry: 7-6 (5) en 6-2.

Djokovic, deze week nog aandachtig toeschouwer bij de Champions League-wedstrijd tussen AC Milan en Internazionale, beleeft tot nu toe allesbehalve een sterk gravelseizoen. De Serviër strandde op het Masters-toernooi in Monte Carlo in de derde ronde en werd in het Bosnische Banja Luka in de kwartfinales uitgeschakeld. Djokovic liet vervolgens het Masters-toernooi in Madrid schieten.

Tegen Etcheverry, de nummer 61 van de wereld, ging het ook niet van een leien dakje. Djokovic werd direct gebroken, maar bracht het evenwicht op 2-3 terug. In de tiebreak herstelde 'The Djoker' zich van twee minibreaks.

In de tweede set drukte Djokovic het kwaliteitsverschil alsnog in cijfers uit. De 22-voudig Grand Slam-winnaar plaatste direct een break. Hij sloeg op 4-2 opnieuw toe en maakte de klus af met een lovegame. In de derde ronde neemt Djokovic het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Het toernooi in Rome is voor Djokovic de laatste échte test voor Roland Garros, dat op 28 mei begint. De Serviër hoopt het Grand Slam-toernooi in Parijs voor de derde keer te winnen en daarmee zijn 23e majortitel te veroveren. Hij deelt het Grand Slam-record nu nog met Rafael Nadal, die al lange tijd geblesseerd is.