Tennistoernooi Madrid zegt sorry tegen speelsters die niet mochten speechen

De organisatie van het WTA-toernooi in Madrid is donderdag door het stof gegaan vanwege de gang van zaken na de vrouwendubbelfinale. Er ontstond in de afgelopen weken commotie omdat de vrouwen niet hetzelfde werden behandeld als de mannen.

Verschillende toptennissters klaagden omdat de finalisten van het dubbelspel (Victoria Azarenka, Beatriz Haddad Maia, Coco Gauff en Jessica Pegula) afgelopen zondag na de partij niet mochten speechen.

Een toespraak na een finale is gebruikelijk in het tennis; een dag eerder vond er wél een plaats na de mannendubbelfinale. Bij de vrouwen werd de ceremonie afgedaan met een podiumfoto.

"Onze oprechte excuses aan alle speelsters die meer hadden verwacht. Het is onaanvaardbaar dat we de finalisten in het dubbelspel niet de kans gaven om na de partij iets tegen hun fans te zeggen", zegt de toernooiorganisatie donderdag in een verklaring.

"We hebben Victoria, Beatriz, Coco en Jessica persoonlijk onze excuses aangeboden. We herzien samen met de WTA onze protocollen om dit in de toekomst te verbeteren. We hebben een fout gemaakt. Dit zal nooit meer gebeuren."

Ook verjaardagstaart onderwerp van gesprek

Het ontbreken van een speech na de dubbelfinale was niet het enige wat tot controverse leidde in Madrid. Zo kreeg Aryna Sabalenka een veel kleinere verjaardagstaart van Carlos Alcaraz.

Toernooidirecteur Feliciano López benadrukte dat Alcaraz een grotere taart kreeg omdat hij als publieksfavoriet net een wedstrijd had gespeeld. Hij voegde eraan toe dat Holger Rune een taart van hetzelfde formaat als Sabalenka had gekregen.

Er was ook kritiek op de korte rokjes en de strakke topjes die de ballenvrouwen droegen in Madrid. Vanwege de ophef droegen ze op de slotdag ruime driekwartbroeken.

De Madrileense toernooiorganisatie wilde aanvankelijk niet reageren op de commotie, maar heeft dat nu dus toch gedaan. Het toernooi in Madrid geldt na de vier Grand Slam-toernooien als het grootste evenement op de kalender.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.