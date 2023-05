Arantxa Rus strandt na nachtwerk direct op WTA-toernooi van Rome

Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de tweede ronde te halen in Rome. De 32-jarige Nederlandse verloor op het prestigieuze WTA-toernooi van de Italiaanse Camila Giorgi in een partij die pas na middernacht klaar was.

Rus begon nog goed en pakte de eerste set, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Het werd 4-6, 6-2 en 6-3 voor Giorgi, de nummer 37 van de wereld. Rus is de nummer 107.

In de afgelopen dagen had Rus zich dankzij twee gewonnen kwalificatiepartijen voor het hoofdtoernooi geplaatst in Rome. Hetzelfde lukte haar onlangs in Madrid, waar ze in de tweede ronde strandde.

Rus probeert zich dit gravelseizoen terug te vechten in de mondiale top honderd. Een plek bij de beste honderd tennissters geeft recht op deelname aan de Grand Slam-toernooien.