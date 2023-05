Geblesseerde Griekspoor moet Masters-toernooi van Rome toch overslaan

Tallon Griekspoor heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het prestigieuze Masters-toernooi van Rome. De nummer 29 van de plaatsingslijst liep anderhalve week geleden een enkelblessure op en is daar nog niet van hersteld.

Griekspoor liep de kwetsuur op in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Madrid. Een scheurtje in zijn voet en enkel zou hem twee tot drie weken aan de kant houden. Toch sloot de 26-jarige Noord-Hollander deelname aan het graveltoernooi van Rome niet uit.

Maandag liet coach Kristof Vliegen nog in het midden of Griekspoor in actie kon komen. "We zijn volop bezig om dit te bekijken met iedereen. De komende dagen wordt besloten of hij fit genoeg wordt bevonden of nog net niet", zei Vliegen toen.

Griekspoor had in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde zou hij het opnemen tegen de Argentijn Sebastián Báez. Griekspoor wordt vervangen door de Rus Alexander Shevchenko.

Botic van de Zandschulp is door het ontbreken van Griekspoor de enige Nederlander die in Rome in actie komt. Hij kreeg eveneens een bye voor de eerste ronde en neemt het vrijdag in de tweede ronde op tegen de Serviër Laslo Djere.