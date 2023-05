Geen speech en een te kleine taart: tennissters boos om behandeling in Madrid

Verschillende toptennissters hebben hun beklag gedaan over de manier waarop ze de afgelopen twee weken zijn behandeld bij het prestigieuze WTA-toernooi in Madrid. Hun voornaamste klacht is dat de finalisten van het dubbelspel na hun wedstrijd geen speech mochten geven. Dat besluit volgde op andere controversiële momenten.

Jessica Pegula en Coco Gauff verloren de dubbelfinale zondag met 6-1 en 6-4 van Victoria Azarenka en Beatriz Haddad Maia. Het is gebruikelijk dat alle finalisten na afloop het publiek toespreken. Dat gebeurde een dag eerder ook bij de mannenfinale. In plaats daarvan werd de nasleep van de eindstrijd afgedaan met een podiumfoto.

"Victoria zei opeens tegen mij dat we geen speeches mochten geven. We hadden allemaal zoiets van: wat gebeurt hier?", zei de Amerikaanse Pegula (WTA-3) dinsdag volgens The Guardian tijdens een persmoment voor het WTA-toernooi in Rome. Daarbij werd nog één keer teruggeblikt op de gebeurtenissen in Madrid.

"Ik heb geen idee in welk tijdperk de mensen leefden toen ze besloten dat er geen speeches zouden komen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat dachten ze? We skippen de ceremonie en hopen dat we daar geen gezeur mee krijgen? Zelfs in een finale van een challenger met 10.000 dollar aan prijzengeld mag je na afloop iets zeggen."

Pegula zegt dat ze al aanvoelde dat er "iets zou gebeuren". Tijdens het toernooi was er al het een en ander te doen om de behandeling van vrouwen. Azarenka verwonderde zich op Twitter over de verjaardagstaart die Carlos Alcaraz had gekregen en de traktatie die de jarige Aryna Sabalenka ontving. De taart van Alcaraz had drie lagen, terwijl Sabalenka een op het oog simpele taart kreeg. "Deze foto zegt alles over de manier waarop we worden behandeld", schreef Azarenka.

Toernooidirecteur Feliciano López sloeg terug op Twitter na de kritiek van Azarenka. De Spanjaard benadrukte dat Alcaraz net een wedstrijd had gespeeld en de publieksfavoriet is. Daarnaast liet hij met een foto zien dat de ook jarige Holger Rune een taart kreeg die qua grootte vergelijkbaar was met de traktatie van Sabalenka.

Gauff vindt dat organisatie tegen kritiek moet kunnen

De verjaardagstaart was overigens niet de enige bron van controverse in Madrid. Er was ook kritiek op de korte rokjes en de strakke topjes die de ballenvrouwen droegen. Vanwege de ophef droegen ze op de slotdag ruime driekwartbroeken.

Gauff vreest dat de finalisten in het vrouwendubbelspel niet mochten speechen vanwege de controverse. "Het gaat me om het principe. Misschien gaat de kritiek in de toekomst wel over iets anders. Dan kan de organisatie van een toernooi niet zomaar zeggen: we schrappen de speeches. Die kritiek moet je dan gewoon slikken."

Tweevoudig Grand Slam-winnaar Azarenka uitte zondag na de finale in Madrid op Twitter al haar ongenoegen over het schrappen van de speeches. "Het is pijnlijk om Leo (haar zoontje, red.) te moeten uitleggen dat mama niet de mogelijkheid kreeg om hallo tegen hem te zeggen bij de prijzenceremonie", schreef de Belarussische.

Pegula, die deel uitmaakt van de spelersraad van de WTA, kijkt met weinig plezier terug op het graveltoernooi in Madrid. "Er was veel gedoe vanwege verschillende zaken. De gemoederen liepen daardoor op en naarmate het toernooi vorderde, werd het alleen maar erger. We moeten met oplossingen komen. Dit kan niet nog een keer zo gebeuren."

De toernooiorganisatie in Madrid laat in een reactie aan BBC Sport weten dat ze niet wil reageren op de kritiek. Het toernooi in Madrid is na de vier Grand Slam-toernooien een van de meest prestigieuze evenementen op de kalender. Sabalenka en Alcaraz eindigden met de titel in het enkelspel.