Andy Murray boekt in Zuid-Frankrijk eerste toernooizege sinds 2019

Andy Murray heeft zondag voor het eerst sinds 2019 een toernooi gewonnen. De voormalig nummer één van de wereld was de sterkste bij het Challenger-toernooi in het Zuid-Franse Aix-en-Provence.

De 35-jarige Murray versloeg in de finale de tien jaar jongere Amerikaan Tommy Paul met 2-6, 6-1 en 6-2. De nummer 62 van de wereld besliste de partij op het Franse gravel na bijna twee uur op zijn eerste matchpoint.

Murray pakte in de eerste set slechts dertien punten, maar in het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en won de als eerste geplaatste Paul maar veertien punten. In de beslissende set nam de Schot weer meteen een break voorsprong en gaf hij die niet meer uit handen.

In oktober 2019 was Murray voor het laatst succesvol. Toen schreef de drievoudig Grand Slam-winnaar het ATP-toernooi in Antwerpen op zijn naam. Eerder dat jaar leek zijn loopbaan nog ten einde door een slepende heupblessure.

Daarna haalde Murray nog drie keer de finale van een ATP-toernooi, maar die verloor hij allemaal. Eerder dit jaar moest hij in de eindstrijd van het ABN AMRO Open in Rotterdam zijn meerdere erkennen in Daniil Medvedev.