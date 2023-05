Alcaraz prolongeert titel in Madrid, Murray boekt eerste toernooizege sinds 2019

Carlos Alcaraz heeft zondag voor eigen publiek zijn titel op het Masters-toernooi in Madrid met succes verdedigd. In het Zuid-Franse Aix-en-Provence veroverde Andy Murray voor het eerst sinds 2019 een titel.

De twintigjarige Alcaraz rekende in de finale in Madrid af met de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-4, 3-6 en 6-3. De nummer twee van de wereld maakte de partij op het Spaanse gravel na bijna 2,5 uur af op zijn eerste matchpoint.

In de eerste set gaf Alcaraz een 2-0-voorsprong nog uit handen, maar werd een tweede break Struff wel fataal. De Duitser raakte niet van slag en won het tweede bedrijf na een vroege break. In de derde set zorgde de Spanjaard in de vierde game voor de beslissende break.

Alcaraz boekte zijn vierde toernooizege van het jaar. Eerder was de winnaar van de US Open succesvol in Barcelona, Indian Wells en Buenos Aires. In Rio de Janeiro verloor hij in de finale van Cameron Norrie.

Alcaraz blijft tweede op de ATP-ranglijst staan na zijn toernooizege. Hij is wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic wel tot op de voet genaderd.

De internationale tennistop bereidde zich in Madrid voor op Roland Garros. Het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar gaat op 22 mei van start. Komende week staat eerst nog het Masters-toernooi in Rome op het programma.

Andy Murray triomfeerde in het Zuid-Franse Aix-en-Provence. Foto: Getty Images

Murray boekt eerste toernooizege sinds 2019

Eerder op de dag won de 35-jarige Murray het Challenger-toernooi in Aix-en-Provence. Hij versloeg in de finale de tien jaar jongere Amerikaan Tommy Paul met 2-6, 6-1 en 6-2. De nummer 62 van de wereld besliste de partij op het Franse gravel na bijna twee uur op zijn eerste matchpoint.

Murray pakte in de eerste set slechts dertien punten, maar in het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en won de als eerste geplaatste Paul maar veertien punten. In de beslissende set nam de Schot weer meteen een break voorsprong en gaf hij die niet meer uit handen.

In oktober 2019 was Murray voor het laatst succesvol. Toen schreef de drievoudig Grand Slam-winnaar het ATP-toernooi in Antwerpen op zijn naam. Eerder dat jaar leek zijn loopbaan nog ten einde door een slepende heupblessure.

Daarna haalde Murray nog drie keer de finale van een ATP-toernooi, maar die verloor hij allemaal. Eerder dit jaar moest hij in de eindstrijd van het ABN AMRO Open in Rotterdam zijn meerdere erkennen in Daniil Medvedev.