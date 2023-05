Van de Zandschulp wil met succescoach Groeneveld stap naar wereldtop zetten

Botic van de Zandschulp gaat vanaf het Masters-toernooi in Rome samenwerken met Sven Groeneveld. De beste tennisser van Nederland hoopt met de succescoach een nieuwe stap richting de wereldtop te zetten.

Groeneveld is een gevestigde naam in de tenniswereld. Na zijn eigen carrière werd hij succesvol coach. De Haarlemmer werkte samen met tal van grote spelers, onder wie Bianca Andreescu, Maria Sharapova, Mary Pierce en Michael Stich.

"Dat Botic mij persoonlijk belde om te vragen of ik hem wilde gaan begeleiden in deze fase van zijn carrière voelt als een eer", vertelt de 57-jarige Groeneveld over de samenwerking met de nummer 29 van de wereld.

Van de Zandschulp wacht nog altijd op zijn eerste ATP-titel in het enkelspel. Hij was twee weken geleden in München dicht bij zijn eerste eindzege op het hoogste niveau, maar slaagde er ondanks vier matchpoints niet in om de Deen Holger Rune in de finale te verslaan.