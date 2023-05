Belgisch-Oekraïense tennisster krijgt paniekaanval door alarm: 'Hartslag naar 200'

Delen via E-mail

De Belgisch-Oekraïense tennisster Maryna Zanevska heeft woensdag een bizarre ervaring meegemaakt bij het WTA 125-toernooi in het Franse Saint-Malo. De nummer 75 van de wereld kreeg een paniekaanval door een loeiende sirene.

In de eerste set van haar partij in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Katie Volynets begonnen de noodsirenes van havenstad Saint-Malo plotseling te loeien. Het ging om een maandelijkse test.

Zanevska schrok hier zo van dat ze in paniek raakte en in tranen uitbarstte. Het geluid deed haar denken aan de oorlog in haar geboorteland Oekraïne. "Het duurde misschien twintig seconden, maar voor mij voelde het veel langer", schrijft ze op Instagram.