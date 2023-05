Ongevaccineerde Djokovic mag komende zomer VS weer in voor US Open

Novak Djokovic mag komende zomer weer meedoen aan de US Open. De Serviër is niet gevaccineerd tegen COVID-19 en kwam daardoor enige tijd de Verenigde Staten niet in. Door versoepelingen is dat binnenkort wél weer mogelijk.

De Amerikaanse regering maakte maandagavond bekend dat de reisrestricties rondom het coronavirus na 11 mei wegvallen. Op dit moment zijn alleen gevaccineerde mensen welkom in de VS.

De aangekondigde versoepeling is uitstekend nieuws voor Djokovic. De VS is een van de weinige landen waar de 35-jarige tennislegende nog werd geweerd. Daardoor miste hij dit jaar de Masters-toernooien in Indian Wells en Miami.

Vorig jaar kon Djokovic al niet meedoen aan die toernooien én moest hij de US Open aan zich voorbij laten gaan. De nummer één van de wereld miste in 2022 eveneens de Australian Open. Ondanks alles bleef Djokovic altijd bij zijn standpunt. Hij miste liever belangrijke toernooien, dan dat hij zich zou laten vaccineren.

Novak Djokovic werd dit jaar gemist op het Masters-toernooi in Indian Wells. Foto: Getty Images

Djokovic haalde negen keer finale van US Open

Djokovic schreef de US Open drie keer op zijn naam (2011, 2015 en 2018) en stond in totaal negen keer in de finale. De nummer één van de wereld hoopt dit seizoen het Grand Slam-record volledig op zijn naam te krijgen. 'The Djoker' staat nu op 22 titels, evenveel als rivaal Rafael Nadal.

Bij afwezigheid van Djokovic werd de US Open vorig jaar gewonnen door het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz. Het Grand Slam-toernooi in New York wordt dit jaar van 28 augustus tot en met 10 september gehouden.