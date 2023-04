Van de Zandschulp week na pijnlijk verlies in finale direct onderuit in Madrid

Delen via E-mail

Botic van de Zandschulp is zaterdag al in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Madrid uitgeschakeld. De 27-jarige Nederlander verloor verrassend van de Rus Aslan Karatsev: 2-6 en 5-7.

De als 23e geplaatste Van de Zandschulp, die in de eerste ronde een bye had, maakte opvallend veel onnodige fouten. Karatsev heerste in veel rally's met zijn ijzersterke forehand.