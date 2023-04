Griekspoor gaat door gekwetste enkel en geeft geblesseerd op in Madrid

Tallon Griekspoor heeft vrijdag in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Madrid moeten opgeven. De Nederlander liep in zijn partij tegen de Spanjaard Jaume Munar een enkelblessure op.

Griekspoor raakte geblesseerd bij een rally in de eerste set. De Noord-Hollander bewoog naar het net om een bal te volleren, maar ging daar door zijn rechterenkel. Hij was zichtbaar aangeslagen en strompelde met moeite naar de kant.

Op het moment dat Griekspoor in zijn servicegame geblesseerd raakte, leidde Munar met 4-3. Na een uitgebreide blessurebehandeling ging Griekspoor toch verder, maar hij bleef trekkebenen. Na de verloren tiebreak (3-7) gooide de nummer twee van Nederland alsnog de handdoek in de ring.

Griekspoor speelt al weken met een gehavende rechterenkel vanwege een afgebroken stukje bot in zijn gewricht. Hij moet op termijn zelfs geopereerd worden. De 26-jarige Nederlander zei in maart in gesprek met de NOS dat hij die operatie wil uitstellen tot na het gravelseizoen.

Foto: Getty Images

Griekspoor kan nog niet overtuigen op gravel

De laatste toernooien op gravel kon Griekspoor ook al niet imponeren. Begin deze maand in Marrakesh bereikte hij door één zege wel de kwartfinales. In Monte Carlo en Bosnië en Herzegovina verloor Griekspoor direct zijn eerste partij. Over een maand begint Roland Garros.

Het seizoen van Griekspoor begon nog uitstekend. Hij veroverde in januari in India zijn eerste ATP-titel en bereikte voor het eerst de halve finales van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Hij bezet momenteel de 36e plek op de wereldranglijst.