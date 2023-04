Halep eist duidelijkheid over dopingschorsing: 'Hoelang moet ik nog wachten?'

Simona Halep is totaal niet te spreken over de manier waarop de internationale tennisinstanties haar dopingzaak behandelen. De tweevoudig Grand Slam-winnares is al sinds oktober vorig jaar geschorst, omdat ze positief testte op een verboden middel. Ondertussen weet de Roemeense nog steeds niet waar ze aan toe is.

De 31-jarige Halep testte in augustus 2022 na haar verloren eersterondepartij op de US Open positief op roxadustat. Dat middel wordt vaak gebruikt door mensen met bloedarmoede. Halep ontkent dat ze het verboden goedje bewust tot zich heeft genomen, maar de International Tennis Integrity Agency (ITIA) besloot haar toch voorlopig te schorsen.

Het is nu wachten op een hoorzitting van de internationale tennisbond ITF, maar volgens Halep is die al twee keer uitgesteld. Een keer in februari en een keer in maart. Daardoor staat de voormalige nummer één van de wereld nog altijd langs de kant. De ITF wil op 28 mei, de eerste dag van Roland Garros, een nieuwe poging doen.

"Maar dat is nog lang niet zeker, want de ITF heeft al gezegd dat die hoorzitting mogelijk ook wordt geschrapt", zegt Halep in een interview met Tennis Majors. "Tegen die tijd duurt mijn voorlopige schorsing al acht maanden. Het is niet eerlijk om zo lang niet in actie te kunnen komen, zonder dat de zaak wordt behandeld."

Halep zegt in het interview dat ze zelf experts heeft benaderd, om erachter te komen hoe het middel in haar urine heeft kunnen belanden. Die experts concludeerden volgens de tennisster dat een "heel kleine hoeveelheid" roxadustat, door een fout van een bedrijf, in een van haar legale supplementen terecht is gekomen.

'Ik vraag niet om een speciale behandeling'

In december legde ze de bevindingen van de experts aan de ITF voor, maar de tennisfederatie ging niet mee in het verhaal van Halep. Daardoor moet ze wachten tot er een hoorzitting komt. "Ik vraag niet om een speciale behandeling, ik vraag om een proces. Hoelang moet ik nog wachten?", vraagt ze zich hardop af.

"Emotioneel is deze periode niet bepaald makkelijk voor mij. Het liefst had ik gezwegen tot de zaak was opgelost, maar zo lang kan ik niet meer wachten. Ik voelde dat ik me uit moest spreken voor mijn fans en het hele tennispubliek. Ik weet zeker dat iedereen wil weten waarom het zo lang duurt allemaal."

Halep bezet momenteel de 26e positie op de wereldranglijst. De voormalige nummer één van de wereld boekte jaren geleden haar grootste successen. Ze won in 2018 Roland Garros en schreef een jaar later Wimbledon op haar naam. Halep stond in totaal vijf keer in een finale van een Grand Slam-toernooi.