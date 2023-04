Rus kan Sakkari niet verrassen en strandt in tweede ronde Madrid

Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de derde ronde van het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid te bereiken. De 32-jarige Nederlandse moest haar meerdere kennen in Maria Sakkari, de nummer negen van de wereld: 4-6 en 4-6.

Rus kon in de eerste set goed meekomen met de Griekse. Een break in de vijfde game deed haar de das om. Verder serveerde de speelster uit Monster sterk en kon ze in veel rally's prima meekomen met Sakkari.

In het tweede bedrijf toonde Rus veerkracht door terug te komen van een vroege break achterstand. Sakkari liet zich niet van de wijs brengen en drukte na een tweede break wél door. De Griekse moest in de laatste game wel nog drie breakpoints wegwerken.

In de eerste ronde had Rus woensdag voor een verrassing gezorgd door de Amerikaanse Amanda Anisimova te verslaan met 7-5 en 6-2. Anisimova is de nummer 46 van de wereld.