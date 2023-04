Van de Zandschulp mist vier matchpoints en grijpt naast zijn eerste ATP-titel

Botic van de Zandschulp heeft zondag in München naast zijn eerste ATP-titel uit zijn carrière gegrepen. De Veenendaler miste in de finale vier matchpoints en capituleerde in de beslissende tiebreak tegen de Deen Holger Rune: 4-6, 6-1 en 6-7 (3).

De 27-jarige Van de Zandschulp moest op het Duitse gravel de eerste set aan de acht jaar jongere Rune laten. De Nederlander verloor twee keer zijn eigen servicebeurt en had aan één rebreak niet voldoende om het tij te keren.

De nummer 29 van de wereld had in de tweede set geen kind aan de als eerste geplaatste Rune, die meer fouten begon te maken. Van de Zandschulp koerste door twee breaks naar een simpele 6-1-setwinst.

Snel in de derde set vroeg Rune een medische time-out aan vanwege een schouderblessure. Na een behandeling kon de mondiale nummer zeven verder, maar hij stond toen met een break achter.

Van de Zandschulp miste daarna echter vier matchpoints, waarna Rune terugbrak. In de beslissende tiebreak trok de Nederlander aan het kortste eind. Tussendoor liet Rune zich ook nog behandelen aan zijn enkel, maar het toptalent was fit genoeg om net als vorig jaar te zegevieren in München.

Nederlanders in ATP-finale 1. Tom Okker - 48 (26 titels)

2. Richard Krajicek - 26 (17 titels)

3. Sjeng Schalken - 12 (9 titels)

4. Jan Siemerink - 12 (4 titels)

5. Paul Haarhuis - 8 (1 titel)

6. Robin Haase - 5 (2 titels)

7. Jacco Eltingh - 4 (4 titels)

8. Michiel Schapers - 4 (0 titels)

8. Raemon Sluiter - 4 (0 titels)

10. Martin Verkerk - 4 (2 titels)

11. Peter Wessels - 2 (1 titel)

12. Mark Koevermans - 1 (1 titel)

13. Tim van Rijthoven - 1 (1 titel)

14. Tallon Griekspoor - 1 (1 titel)

15. Huub van Boeckel - 1 (0 titels)

16. Botic van de Zandschulp - 2 (0 titels)

Geen revanche voor Van de Zandschulp

Van de Zandschulp sloot met de verloren finale een sterke week in München af. Hij rekende in Duitsland achtereenvolgens af met Aslan Karatsev (ATP-129), Marcos Giron (ATP-68) en Taylor Fritz (ATP-10).

Vorig jaar bereikte Van de Zandschulp ook al de finale in München. Hij moest toen vroeg opgeven tegen Rune vanwege ademhalingsproblemen en pijn in de borst.