Swiatek klopt Sabalenka in Stuttgart en verovert haar tweede titel van het jaar

Iga Swiatek heeft zondag voor de tweede keer dit jaar een WTA-titel veroverd. De nummer één van de wereld rekende op het indoor graveltoernooi in Stuttgart af met de mondiale nummer twee Aryna Sabalenka: 6-3 en 6-4.

Swiatek, die in Stuttgart na een maand afwezigheid haar rentree maakte, had in de hele wedstrijd de overhand. Sabalenka sloeg op 0-1 het eerste breakpoint van de Poolse nog wel weg. Maar op 3-4 werd de Australian Open-winnares alsnog gebroken. Swiatek serveerde de eerste set daarna in haar voordeel uit.

In de eerste game van het tweede bedrijf sloeg Swiatek voor de tweede keer toe op de service van Sabalenka. De Poolse werd niet aan het wankelen gebracht in haar opslagbeurten. Alleen op 1-1 kreeg Sabalenka een breakpoint, maar dat verzilverde ze niet. Swiatek besliste de wedstrijd op 5-4 met een lovegame.

Vorig jaar stond Swiatek ook al tegenover Sabalenka in de finale en won ze het graveltoernooi in Stuttgart. De Poolse verloor toen maar vier games. Swiatek heeft nu dertien WTA-titels op haar erelijst staan, waarvan twee in 2023. In februari schreef Swiatek al het WTA 500-toernooi in het Qatarese Doha op haar naam.

Op haar weg naar de finale in Stuttgart speelde Swiatek maar twee volledige partijen. De drievoudig Grand Slam-winnares klopte de Chinese Zheng Qinwen en de Tsjechische Karolína Plísková en ging dankzij een opgave van de Tunesische Ons Jabeur door naar de finale. Ze speelde maar drie games tegen Jabeur.