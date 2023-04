Swiatek en Schuurs pakken titel in Stuttgart, Alcaraz triomfeert in Barcelona

Iga Swiatek heeft zondag heeft WTA-toernooi in Stuttgart op haar naam geschreven. In het dubbelspel ging Demi Schuurs met de titel aan de haal op het Duitse gravel. Carlos Alcaraz won het ATP-toernooi in Barcelona.

Swiatek was in de finale met 6-3 en 6-4 te sterk voor Aryna Sabalenka. De nummer één van de wereld, die in Stuttgart na een maand afwezigheid haar rentree maakte, had in de hele wedstrijd de overhand. In de eerste set had Swiatek voldoende aan een break in de achtste game.

In de eerste game van het tweede bedrijf sloeg Swiatek voor de tweede keer toe op de service van de mondiale nummer twee Sabalenka. De Poolse werd niet aan het wankelen gebracht in haar opslagbeurten. Alleen op 1-1 kreeg Sabalenka een breakpoint, maar dat verzilverde ze niet. Swiatek besliste de wedstrijd op 5-4 met een lovegame.

Voor Swiatek is het haar tweede titel van het jaar. Ze heeft nu dertien WTA-titels op haar erelijst staan, waarvan twee in 2023. In februari schreef Swiatek al het WTA 500-toernooi in het Qatarese Doha op haar naam.

In het dubbelspel verdedigde Schuurs samen met Desirae Krawczyk haar dubbeltitel met succes. Het Nederlands-Amerikaanse koppel versloeg in de finale de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Mexicaanse Giuliana Olmos met 6-4 en 6-1. Het was hun eerste titel van het jaar.

Carlos Alcaraz schreeuwt het uit na zijn toernooizege in Barcelona. Foto: Reuters

Alcaraz verdedigt titel in Barcelona met succes

Bij de mannen won Carlos Alcaraz voor het tweede jaar op rij het ATP-toernooi in Barcelona. De negentienjarige Spanjaard klopte voor eigen publiek de Griek Stéfanos Tsitsipás in de finale met 6-3 en 6-4.

Voor Alcaraz is het zijn derde titel van het jaar. Eerder schreef de nummer twee van de wereld het Masters-toernooi van Indian Wells en het ATP-toernooi van Buenos Aires op zijn naam.