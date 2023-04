Van de Zandschulp heeft in München 'iets goed te maken' na vervelend incident

Botic van de Zandschulp gaat zondag proberen zijn eerste ATP-titel te veroveren. De Veenendaler staat net als vorig jaar in de finale van het graveltoernooi in München en hoopt ditmaal op een betere afloop.

Van de Zandschulp boekte zaterdag in de halve finales in München een knappe zege op Taylor Fritz. Hij was de Amerikaanse nummer tien van de wereld met 6-4 en 7-6 (2) de baas en plaatste zich zo voor de twee keer op rij voor de finale in de Zuid-Duitse stad. Het is meteen ook de tweede ATP-finaleplek uit zijn loopbaan.

"Ik heb erg goed gespeeld en niet veel fouten gemaakt", zei Van de Zandschulp na afloop van zijn partij tegen Fritz. "Dat moest ook, want Taylor speelt ongelooflijk op dit moment. Hij haalt halve finales op Masters-toernooien of nog betere resultaten."

Van de Zandschulp neemt het net als vorig jaar in de finale op tegen het Deense talent Holger Rune. Die wedstrijd kende een opmerkelijke afloop. De Nederlander moest bij een 4-3-stand opgeven vanwege ademhalingsproblemen en pijn in de borst. Enkele dagen later waren de klachten verholpen en stond hij weer op de baan.

'Dit betekent veel voor me'

De 27-jarige Van de Zandschulp is die vervelende gebeurtenis nog niet vergeten. "Dit betekent veel voor me, zeker na vorig jaar", vertelde hij. "Ik heb nog iets goed te maken, dus laten we dat proberen."

Het wordt geen eenvoudige opgave voor Van de Zandschulp. De negentienjarige Rune stond vorig jaar nog zeventigste op de wereldranglijst, maar is als een komeet gestegen en staat nu zevende. Van de Zandschulp zelf bekleedt de 29e positie.