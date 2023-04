Van de Zandschulp kan zich met ATP-titel in fraai rijtje tennissers voegen

Botic van de Zandschulp krijgt zondag in de finale van het graveltoernooi in München een nieuwe kans om zijn eerste ATP-titel te veroveren. De Veenendaler wordt bij een zege op Holger Rune de dertiende Nederlander met een ATP-titel op zijn erelijst.

Van de Zandschulp kan de derde Nederlander binnen een jaar tijd worden die zijn eerste ATP-titel verovert. In januari won Tallon Griekspoor het hardcourttoernooi in het Indiase Pune en in juni vorig jaar schreef Tim van Rijthoven uit het niets het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam.

Van Rijthoven maakte toen met zijn toernooizege een einde aan een lange droogte voor de Nederlandse tennistop. Daarvóór was Robin Haase met zijn titel in het Oostenrijkse Kitzbühel in 2012 de laatste Nederlandse winnaar van een ATP-toernooi.

Tom Okker is met 26 titels nog altijd met afstand de succesvolste Nederlandse tennisser als het om gewonnen ATP-toernooien in het enkelspel gaat. Alleen Richard Krajicek (17 titels) heeft net als Okker meer dan tien eindzeges op zijn naam staan.

Route Van de Zandschulp naar tweede ATP-finale Eerste ronde - bye

bye Tweede ronde - Aslan Karatsev: 6-2 en 6-0

Aslan Karatsev: 6-2 en 6-0 Kwartfinale - Marcos Giron: 7-6 (5) en 6-3

Marcos Giron: 7-6 (5) en 6-3 Halve finale - Taylor Fritz: 6-4 en 7-6 (2)

Van de Zandschulp hoopt op ander verloop dan vorig jaar

Voor Van de Zandschulp, op basis van zijn 29e plek op de wereldranglijst de beste tennisser van Nederland, is het zijn tweede kans op een ATP-titel. Vorig jaar bereikte hij in München eveneens de eindstrijd. Ook toen was Rune de tegenstander.

Het is te hopen dat het Van de Zandschulp dit jaar beter afgaat tegen de talentvolle Deen. Een jaar geleden gaf de kopman van het Nederlandse tennis al in de eerste set op met ademhalingsproblemen. Daardoor kon hij zijn eerste titel (voorlopig) vergeten.

Van de Zandschulp is een van de in totaal zestien Nederlanders die minimaal één keer in een ATP-finale heeft gestaan. De grote meerderheid eindigde minimaal één keer met een schaal of beker in de hand. Van de al gestopte spelers in het complete rijtje (zie onderaan) bleven alleen Raemon Sluiter, Michiel Schapers en Huub van Boeckel zonder titel.

De finale tussen Rune en Van de Zandschulp in München begint zondag om 13.30 uur. Afgelopen week versloeg de Nederlander achtereenvolgens Aslan Karatsev (ATP-129), Marcos Giron (ATP-68) en Taylor Fritz (ATP-10) op weg naar de eindstrijd.