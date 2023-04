Van de Zandschulp naar tweede ATP-finale uit loopbaan na zege op wereldtopper

Botic van de Zandschulp heeft zich zaterdag voor de tweede keer op rij geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in München. De Veenendaler won in twee sets van de Amerikaanse toptienspeler Taylor Fritz: 6-4 en 7-6 (2).

De 27-jarige Van de Zandschulp wist zijn tegenstander op het gravel in de Zuid-Duitse stad bij een 3-3-stand te breken, wat genoeg was voor setwinst. In het tweede bedrijf sloeg hij toe in de eerste servicegame van Fritz. De Amerikaan brak hem daarna terug, maar de tiebreak was vervolgens een prooi voor Van de Zandschulp.

De zege op Fritz is indrukwekkend te noemen. De 25-jarige Amerikaan is een wereldtopper en schreef vorig jaar het prestigieuze toernooi van Indian Wells op zijn naam. Op de ATP Finals bereikte hij de halve eindstrijd. Fritz bekleedt de tiende plek op de wereldranglijst, terwijl Van de Zandschulp op de 29e positie staat.

De twee spelers ontliepen elkaar weinig in de statistieken. Fritz sloeg meer aces (7 om 2), maar Van de Zandschulp won meer punten op zijn eerste service: 74 om 72 procent. Ook wat betreft punten op de tweede opslag was er een licht voordeel voor de Nederlander: 52 om 50 procent.

Van de Zandschulp moest vorig jaar opgeven

In de finale van het ATP-toernooi van München neemt Van de Zandschulp het zondag op tegen Holger Rune. De negentienjarige Deen was in zijn halve finale in twee sets (6-3 en 6-2) te sterk voor de Australiër Christopher O'Connell. Rune staat zevende op de wereldranglijst.

Daarmee is de affiche van de finale in München dezelfde als die van vorig jaar. Van de Zandschulp moest toen in de eerste set opgeven met pijn in de borststreek en ademhalingsproblemen. De ernst van deze klachten bleek gelukkig mee te vallen: Van de Zandschulp stond enkele dagen later weer op de baan.

Het gravel in München is Van de Zandschulp gunstig gezind. De Veenendaler wist twee keer in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi te bereiken en beide keren was dat op dit toernooi. Een eindzege ontbreekt dus nog op zijn erelijst.