Ook Djokovic zegt af voor Madrid: 'Hopelijk weer in vorm bij Roland Garros'

Novak Djokovic heeft zich zaterdag afgemeld voor het Masters-toernooi van Madrid. De Servische tennislegende kampt met een gebrek aan vorm. Hij is al de tweede grote naam die niet naar het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad afreist.

Djokovic werd vrijdag verrassend uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Banja Luka in Bosnië en Herzegovina. De 35-jarige Serviër moest in de kwartfinales na twee sets het hoofd buigen voor zijn landgenoot Dusan Lajovic, die liefst 69 plekken lager staat dan de wereldranglijstaanvoerder.

"Ik voelde me niet goed op de baan", zei Djokovic na zijn verliespartij. "Mijn voetenwerk was traag, mijn benen voelden loom en ik miste veel slagen. Ik hoop dat ik voor Roland Garros in topvorm kom. Ik wil in Parijs mijn beste tennis spelen. In de afgelopen jaren begon ik vaak slecht en traag op gravel en ging ik daarna steeds beter spelen. Ik hoop dat het dit jaar ook zo gaat."