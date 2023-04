Van de Zandschulp overtuigend naar halve finales ATP-toernooi München

Botic van de Zandschulp heeft vrijdag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in München in twee sets (7-6(5), 6-3) afgerekend met de Amerikaan Marcos Giron. In de halve finales wacht een confrontatie met de als tweede geplaatste Taylor Fritz.

Van de Zandschulp begon sterk aan zijn partij door in de derde game de break te pakken. De 27-jarige Veenendaler kon deze lijn niet vasthouden en werd teruggebroken door de nummer 68 van de wereld. De eerste set draaide daarop uit in een tiebreak, waarin Van de Zandschulp aan het langste eind trok.

In de tweede set had Van de Zandschulp veel minder te dulden van Giron. Na bijna twee uur spelen benutte de nummer 29 zijn eerste matchpoint.

In de halve finales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Amerikaan Fritz. De nummer tien van de wereld rekende eerder op de dag in twee sets (6-3, 6-4) af met Dominic Thiem.

Het is voor Van de Zandschulp de tweede halve finale van een ATP-toernooi in 2023. In januari haalde hij de halve eindstrijd van het toernooi van Pune in India.