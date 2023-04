Djokovic ook in Bosnië en Herzegovina al na twee partijen verrassend onderuit

Novak Djokovic is vrijdag tegen een verrassende nederlaag aangelopen bij het ATP-toernooi in het Bosnische Banja Luka. De Serviër ging in de kwartfinales onderuit tegen zijn landgenoot Dusan Lajovic.

De 35-jarige Djokovic verloor in twee sets van de drie jaar jongere Lajovic (ATP-70): 4-6 en 6-7 (6). De nummer één van de wereld moest zich na bijna 2,5 uur gewonnen geven op het gravel in Bosnië en Herzegovina.

In de eerste set werkte Djokovic nog een break achterstand weg, maar kwam hij een tweede break niet meer te boven. De tweede set verliep volledig volgens service, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin verspeelde Djokovic drie setpunten, waarna Lajovic wel toesloeg op zijn eerste matchpoint.

Djokovic is matig begonnen aan het gravelseizoen. Vorige week verloor de 22-voudig Grand Slam-winnaar ook al na twee partijen bij het Masters-toernooi in Monte Carlo. Toen moest hij zijn meerdere erkennen in de Italiaan Lorenzo Musetti.

In zijn openingspartij in Banja Luka had Djokovic ook al behoorlijk wat moeite met de pas achttienjarige Fransman Luca Van Assche. Hij verloor toen de eerste set, maar trok de partij uiteindelijk wel naar zich toe. Wel schreef Djokovic begin dit jaar voor de tiende keer in zijn carrière de Australian Open op zijn naam en won hij het ATP-toernooi in Adelaide.

Carlos Alcaraz plaatste zich probleemloos voor de halve finales in Barcelona. Foto: Getty Images

Titelverdediger Alcaraz naar halve finales in Barcelona

In Barcelona bereikte Carlos Alcaraz wel de halve finales. De nummer twee van de wereld besliste het Spaanse onderonsje met Alejandro Davidovich Fokina in zijn voordeel: 7-6 (5) en 6-4.

De negentienjarige Alcaraz speelt in de halve eindstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo of de Brit Daniel Evans. Zij komen later op de dag in actie op het gravel in Barcelona