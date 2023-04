Kritiek van Nadal en Djokovic heeft effect: avondsessie Roland Garros vervroegd

De avondsessie op Roland Garros begint dit jaar een half uur eerder. Vorig jaar was de laatste partij van de dag soms pas na middernacht afgelopen en dat leidde tot forse kritiek.

"Het avondprogramma start dit jaar officieel om 20.00 uur en het eerste punt wordt om 20.30 uur gespeeld", zei toernooidirecteur Amélie Mauresmo vrijdag op een persconferentie. Vorig jaar betraden spelers pas om 20.45 uur het Court Philippe-Chatrier in Parijs én moesten ze nog inspelen.

Onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic waren vorig jaar kritisch op het late aanvangstijdstip. De Spanjaard en de Serviër namen het in de kwartfinales tegen elkaar op en waren na een viersetter pas ver na middernacht klaar. Ook voor het publiek is dat een probleem. De metro in Parijs rijdt niet meer na 1.15 uur.

De kritiek richtte zich overigens niet alleen op het late tijdstip. Er werden ook vraagtekens gezet bij de keuze voor de laatste wedstrijd van de dag, die extra in de spotlights staat. Vaak was dat een partij in het mannenenkelspel en niet een vrouwenduel.

"Het is moeilijk om daar van tevoren rekening mee te houden", zei tweevoudig Grand Slam-winnares Mauresmo daarover. "Maar we laten ons ook dit jaar leiden door de affiches. Het zou niet goed zijn als we ons van tevoren al een quotum opleggen."